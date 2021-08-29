انغام تصدم الجميع بكلمة "يا حمارة".. فمن تقصد؟!

صدمت الفنانة المصرية أنغام جمهورها الذين حضروا حفلها الغنائي المُقام في مركز المنارة الدولي بالتجمع الخامس، بعد استبدال كلمات أغنيتها الشهيرة "بقول نسياك" بشتيمة خارجة عن سياق النص.

استبدلت أنغام جملة "يا خسارة" التي تعد الجملة الأساسية في الأغنية بـ"يا حمارة"، حيث أن المقطع الأصلي هو "سمعت كلام وناس بيقولوا يا خسارة وناس بيقولوا غدارة"، إلَّا أنها حولته "سمعت كلام وناس بيقولوا يا حمارة وناس بيقولوا غدارة".

ويبدو واضحًا أنها لم تخطئ بالكلمات، بل تفوَّهت بالجملة متعمدة حيث أنها شددت عليها أثناء الغناء.

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي فمنهم من رأى حركتها هذه لفتة طريفة، لكن البعض رآها غير لائقة، فكتب أحدهم: "لا ما حبيت قلة ذوق ومو من عادتها ابدًا للاسف".

وتساءلت إحدى المتابعات: " هي كانت بتقول يحماره لمين؟".

وكتبت إحداهن مُشيدة بالفنانة: " طبيعية وبسيطة".

وشاركت انغام متابعيها عبر موقع "إنستغرام" سلسلة صور لإطلالتها في الحفل، وعلَقت: "أشعر بسعادة وطاقة من الحب تملأ حياتي بعد لقاء جمهوري الراقي الرائع، حفل أمس كان بالنسبة لي لقاء مع أهلي وأحبابي، فرحت معكم وغنيت وضحكت من قلبي، أرجو تكون هذه الطاقة وصلتكم وأسعدتكم كما أسعدتوني".







وتألَّقت الفنانة المصرية ذات الصوت المخملي مُرتديةً فستان ذهبي بكتف واحد جاء مُطرَّزًا باللون الفضي من توقيع مصمم الأزياء اللبناني "راني زاخم"، وأكملت أنغام إطلالتها بحلق فضي ذو تصميم غريب، واعتمدت تسريحة شعر مموجة ومكياج من درجات البني.

والجدير بالذكر أن أنغام طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة “ونفضل نرقص” عبر موقع الفيديوهات الأشهر "يويتوب"، وهى كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع وسام، إخراج عادل جمال.