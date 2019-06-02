انغام تنشر صورة من داخل المستشفى.. ما الذي حدث لها؟!

كشفت الفنانة المصرية انغام عن تعرضها لوعكة صحية بنشرها صورة من داخل المستشفى عبر حسابها على إنستغرام تظهر فيها يدها وقد وضعت بها محلول طبي، ولم تكشف انغام عن سبب هذه الوعكة او حالتها الصحية وأي تفاصيل تخصها في التعليق حيث اكتفت بقول "الحمدلله".

فيما صرح مصدر مقرب من الفنانة المصرية، ان انغام غادرت المستشفى بعد تلقيها العلاج اللازم، وعن سبب الوعكة أضاف المصدر انها اُصيبت بحالة إرهاق وإعياء بسبب البروفات التي تقوم بها خلال صيامها من أجل حفليها يوم الأربعاء المقبل في السعودية ويوم الجمعة المقبل في الكويت.

وتفاعل جمهور الفنانة مع الصورة داعين لها بالصحة والسلامة، فيما تمنى لها عدد من النجمات الشفاء العاجل من بينهم الفنانة رانيا يوسف، ووفاء عامر بالإضافة إلى الفنانة لطيفة التونسية.

يُشار إلا ان الفنانة المصرية أنغام كانت قد تعرضت لهجوم كبير في الفترة الماضية بعد زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم والتسبب بانفصاله عن زوجته وام أولاده.

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