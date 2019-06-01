باسمة حمادة: أجهضت 4 مرات.. وتعرضت للنصب من 3 منتجين

كشفت الفنانة الأردنية باسمة حمادة عن عدد مرات الإجهاض التي تعرضت لها، مشيرة إلى أنها أجهضت ٤ مرات، وأنها راضية بقضاء الله وحكمته في عدم إنجابها.

وقالت في تصريحات تلفزيونية: "لو كنت ما أجهضت اول مولود كان صار عمره الآن ١٧ عامًا، أنا أجهضت ٤ مرات وهذه أرزاق من عند الله، يعني الأرزاق بتكون مال أو صحة أو أولاد، والله سبحانه وتعالى موزع علينا كل شيء".

وتابعت: "عموما هذا ماضي وانتهى ما أحب أحكي فيه حتى لا تدمع عيني، ولو الإنجاب شيء زين لي ما أتوقع أني ربي يحرمني منه، عيشت بين أبناء أخواتي ما حسيت بفراغ الأمومة، لأننا كلنا نساعد بعضنا".

وأوضحت باسمة أنها تعرضت للنصب من قبل ٣ منتجين حتى الآن، مشيرة إلى أنهم استغلوا فرصة وجود بند في العقود التي وقعتها معهم يفيد بأنها موافقة على تأجيل الحصول على مستحقاته المادية لحين تسويق العمل، وبالرغم من بيعه الا أنها لم تحصل على مستحاقتها حتى الآن.

واختتمت: "هو أنتم شلون تنامون على المخده وأنتم مو عطايين الناس فلوسها، شنو هالضمير الميت؟".

يذكر أن باسمة حمادة، ممثلة أردنية ولدت وترعرعت في الكويت وهي من مواليد 1961م.

ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها باسمة حمادة في أعمال الدراما الخليجية كانت: "الماضي وخريف العمر"، "البيوت أسرار"، "لمن تشرق الشمس"، "أم البنات"، "قلوب للإيجار"، "فرصة ثانية"، "بين الماضي والحب"، "أكون أو لا أكون".

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