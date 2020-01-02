انفراجة في أزمة نصر محروس وبهاء سلطان تقرب الأخير من العودة للغناء بعد غياب 5 سنوات

استجاب المنتج المصري نصر محروس، مالك شركة "فري ميوزك"، لنداء الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، التي طلبت منه إنهاء نزاعه القضائي مع المطرب بهاء سلطان، من أجل عودة الأخير للغناء وطرح الألبومات، بعد غيابه لأكثر من 5 سنوات.

وكتب نصر عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "نداء مدام إسعاد يونس ليا في برنامج صاحبة السعادة فوق راسي واعتز بيه جدًا لأنها فعلاً أختي ولأن بهاء سلطان حقيقي غالي على قلبي وهو أخويا وأنا بحبه".

وأضاف: "علشان كدة أول ما سمعت رديت عليها بمكالمة هاتفية واتفقنا إننا هنتقابل وإن شاء الله يحصل كل خير ونوصل لحل، علي راسي من فوق يا صاحبة السعادة".

واستضافت إسعاد يونس، الفنان بهاء سلطان، وتطرق خلال حديثه إلى الأزمة التي تمنعه من الغناء طوال الفترة الماضية، وهي وجود نزاع قضائي بينه وبين شركة "فري ميوزيك" لنصر محروس.

ووجهت إسعاد يونس رسالة إنسانية لنصر محروس خلال حلقتها الأخيرة، وهي أن يتنازل عن القضية ويسمح لسلطان بالغناء، حيث قالت: "نصر محروس إنت عارف أنا بحبك قد إيه.. إنت حبيبى وأخويا، وعشرة سنين طويلة.. أنا نفسي نفك الاشتباك.. خلاص كبرنا، واللي جاي مش قد اللي راح".

وأردفت: "برجوك نقعد سوا وأبوس على دماغك.. إننا نصفى الأمور بينك وبين بهاء سطان.. صوت بهاء ناقص في السوق.. إحنا محتاجينه.. أنت ياما قدمت أصوات جميلة.. من إسعاد لنصر محروس ممكن نروق الأحوال وننسى القضايا.. وتدوني بوسة إنتم الاثنين.. وحياة السنة الجديدة تقبل دعوتي".

وكان خلاف قد دب بين المنتج نصر محروس والنجم بهاء سلطان منذ سنوات على خلفية خلل في بعض بنود التعاقد، أدى إلى إقامة دعاوى قضائية ولم تنته حتى الآن.

للمزيد من قسم أجدد خبرية: