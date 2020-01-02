محمود حميدة يكشف لأول مرة حقيقة سخريته من ريهام سعيد قبل فقدان وزنها الزائد

كشف الفنان المصري محمود حميدة لأول مرة حقيقة التصريحات التي أدلت بها الإعلامية ريهام سعيد، حول قيامه بالسخرية من وزنها الزائد، قبل أن تستعيد رشاقتها من خلال القيام برجيم قاسِ.

وقال محمود حميدة في تصريحات تلفزيونية، ردًا على ما إذا كان تعمد التنمر على ريهام أثناء تصويرهما عملا مسرحيا معًا منذ سنوات: "لم أتعمد أبدًا أن أجرحها بكلامي".

وأضاف: "كنت أقصد أن أوجه لها نصيحة كأب، خاصة أنها نجلة أحد أصدقائي المقربين مني، وهي تعلم أنني لا أقصد إهانتها، فالمعاملة بين الأب وابنته تكون هكذا".

وتابع: "الشكل يؤثر كثيرًا على لعب الأدوار الفنية، فكان واجبي أن أنصحها بأن تفقد وزنها الزائد، قد يكون الحديث قاسيًا إلا أن المقصود منه النصيحة ليس إلا".

ورد حميدة على اتهامه بالغرور، ساخرًا: "ماذا أقول عن هذا الأمر؟! هل تريد مني أن أقول إنني أسف؟!، لا أستطيع قول شيء سوى إنني أوافق، لا يمكنني عمل شيء".

وعن ما إذا كان يعتمد نظامًا غذائيًا محددًا، أجاب: "نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، عندما أشعر بالجوع آكل من أجل سد هذا الجوع، الآن كبرت في السن وعندي مشاكل صحية، يقولون لي احذر من الكوليسترول ولا تشرب القهوة واحذر من الضغط، طبعًا لا ألتفت لهذه النصائح كثيرًا ولكني أضعها في الاعتبار".

وعن الطقوس التي يتبعها قبل تصوير أدواره الفنية، قال: "أكون متوترًا جدًا حتى أصور أول مشهد، حيث أذكر نفسي عندما أغادر المنزل أنني سأذهب لتصوير أول مشهد، وهكذا عندما أكون في السيارة وإذا قلت لي صباح الخير قد لا أرد، ولكن هذا أمر غير متعمد منّي، بل بسبب حالة التركيز والتوتر التي تنتابني في ذلك التوقيت".

وعن الأعمال التي سيشارك فيها خلال دراما رمضان 2020، رد ساخرًا: "هعمل كنافة، أنا لا أشارك في دراما رمضان أبدًا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان المصري محمود حميدة كان فيلم "فوتو كوبي" الذي نافس به في العديد من المهرجانات الفنية، كما شارك في مسلسل "الأب الروحي" الذي لاقى نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

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