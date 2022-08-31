انفصال باسل أسود و دانا جبر ..والأخيرة تتجاهل الخبر



تداولت مواقع إخبارية خبر انفصال الفنانة السورية دانا جبر عن خطيبها المغني السوري باسل أسود، رغم أنهما لم يعلنا أخبار ارتباطهما رسميًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل اكتفيا بالتلميح للعلاقة لا غير.

انفصال دانا جبر وباسل أسود

وكانت دانا جبر قد أعلنت عن خطوبتها من شاب الم تكشف عن هويته في إحدى اللقاءات، وطلبت من الجميع الدعاء لهما بإتمام الأمور بينهما وتكليل علاقتهما بالزواج، لكن يبدو أن الأماني لا تتحقق كما يطمح المرء.

ولم تنفِ أو تؤكد دانا أخبار الانفصال، بل اكتفت بمشاركة متابعيها كواليس من عملها القادم "شارع طلال".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأخبار، مُعربين عن استيائهم لعدم استمرار علاقة الثنائي، فعلَّقت إحداهن: "والله كتير حلو حرام ينفصلو"، وضافت أخرى: "كانوا لابقين لبعض كتير، ليه هيك".



دانا جبر تعلن خطوبتها

وكانت دانا جبر قد أعلنت خطوبتها خلال حلولها ضيفة في برنامج "إنسان" مع الإعلامي عطية عوض، وأشارت أنها تعيش قصة حب منذ حوالي العام، وتكللت هذه العلاقة بالخطوبة، مُشيرةً أنها تخشى الحب وتداعياته السلبية، لاسيما أنها شخص محب للحرية وترفض وضع قيود عليها.

وحينما سئلت عن هوية العريس، أشارت أنه فنان من الوسط الفني ومن برج الجدي لكن لم تذكر اسمه أو تكشف تفاصيل أخرى عنه، لافتةً إلى أنها تحب الخصوصية فيما يتعلق بحياتها العاطفية.

أما بشأن إنجاب أطفال منه، أبدَّت ترددها دون الإجابة بشكل صريح عن الموضوع، حيث أخفت إجابتها بضحكة عالية.

ولم تكشف دانا ما إذا كانت ستتزوج هذا العام، لكن طلبت من الجميع الدعاء لها.

هوية خطيب دانا جبر



وبعد انتشار أخبار خطوبة دانا، تناقلت المواقع الإلكترونية صورة يزعم أنها لعريسها، والذي يُقال أنه الفنان والمغني الصاعد باسل الأسود، البالغ من العمر 31 عامًا؛ فقد لوحظ أنها تقضي أغلب سهراتها برفقته، كما أنه من برج الجدي.

والجدير بالإشارة إلى أن باسل الأسود، شقيق الفنانين هادي وشادي الأسود، قد كشف عن حبه لدانا بطريقة غير مباشرة، فحينما سأله المذيع في إحدى اللقاءات حول حقيقة علاقته بها، أجاب: "دندون حبيبة قلبي قبل كل شي"، وحينما أصرَّ عليه المذيع لتأكيد الأخبار التف حول الموضوع ووجه سؤاله مضادًا متجاهلًا الإجابة عن الموضوع.