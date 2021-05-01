دانا جبر في ورطة بسبب إيقاف مسلسلها "سنة ثانية زواج"...وهل هذه الصُورة الجريئة هي السبب!

أعلنت نقابة الفنانيين السوريين عن إيقاف عرض مسلسل "سنة ثانية زواج" من بطولة الممثلة السورية دانا جبر وزميلها الممثل يزن السيد.

الأسباب المتداولة لهذا الإيقاف كانت من بين تدني المحتوى الذي يقدمه العمل والصُورة الخاطئة التي يعكسها عن العائلات السورية كما قيل أن اللقطات الجريئة في العمل التي جمعت دانا بـ يزن كان لها دور كبير في قرار الإيقاف.

قصة مسلسل سنة ثانية زواج

مسلسل درامي سوري جديد تدور أحداثه حول اثنين من الأزواج هما ( قصي ورولا )، بعد مرور سنة على زواجهم يحدث بينهم العديد من المواقف التي تجمعهم معا، وتتغير الحياة بينهم وتصبح أكثر جدية عن ما كانت سابقاً. أما عن أبطال العمل فمنهم يزن السيد، دانا جبر، جيني أسبر، سوار الحسن، جمال العلي، تولين البكري، تولاي هارون، مرح جبر، وسيم الشبلي..

يذكر أن العمل هو الجزء الثاني لمسلسل "سنة أولى زواج" والذي عُرض عام 2017 وكانت أحداثه حول سنة أولى زواج عن حياة زوجين يعيشان المرحلة الأولى من زواجهما فيعرض المشاكل والخلافات التي يتعرضان لها بشكلٍ يومي بأسلوب كوميدي مرح، لكن في الوقت نفسه يوضح حلولًا منطقية للعديد من المشاكل التي تواجه الزوجين فعلًا ومنها كيفية تعامل الزوج مع حماته أم زوجته، والتي دائمًا ما تحاول خلق لهما العديد من المشاكل، ومقارنته مع زوج أختها الثري، إلا أن هذا الأخير يتفادى جميع هذه المشاكل بأسلوب ذكي وحضاري.

دانا جبر والفضائح

بالحديث عن دانا جبر فقد عاشت أسوأ أيام حياتها خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن تم تسريب صُور خاصة لها من هاتفها القديم أظهرتها بوضعيات خادشة للحياء سواء من ناحية زاوية التصوير أو حتى الملابس التي ارتدتها والتي كانت عبارة عن ملابس داخلية في معظمها.

وكانت قد ردت دانا وقتها من خلال أحد الإعلاميين عن طريق اتصال فيديو أنها لم تفعل أي أمر مشين حتى تتوارى عن الأنظار وأشارت دانا في بداية حديثها وقالت: "ليس مهمًا ما الذي سرق من هاتفي، المهم هو الخصوصيات التي انتهكت دون وجه حق".

وتابعت: " للأسف لا أعلم لماذا كلما تطورت في عملي وجدتهم يتحدثون عن أمر آخر لا علاقة له بعملي، بل بجمالي كأنثى الله خلقها جميلة، لها ناسها وجمهورها الذي يحبها".

وأضافت: "تجد في الطرف الثاني عالم آخر يريدون أن يسيئوا لنا، رغم أنني حريصة جداً على الطريقة التي أنشر بها صوري، فيدخلون في الخصوصيات ويريدون نشرها ولايحق لهم ذلك سواء كنت ممثلة أم لا".

للمزيد من قسم الترفيه:

نورة العميري تحاول استغباء الجمهور بإعلان مُزيف..فيديو!

ريم عبد الله لم تتأثر بطلقات رامز جلال.. والجمهور "هل ارتدت مؤخرة مطاطية"؟

شيماء سيف تقبل طفل قاصر بطريقة جنسية.. واتهامات بالبيدوفيليا!