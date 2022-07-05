الكشف عن هوية خطيب دانا جبر.. صورة متداولة تجمعهما

أطلَّت الفنانة السورية دانا جبر في إحدى اللقاءات وكشفت تفاصيل عن حياتها العاطفية، معلنةً ارتباطها بفنان من الوسط الفني دون ذكر اسمه أو هويته.

دانا جبر تعلن خطوبتها

حلَّت دانا جبر ضيفة في برنامج "إنسان" مع الإعلامي عطية عوض، وأشارت أنها تعيش قصة حب منذ حوالي العام، وتكللت هذه العلاقة بالخطوبة، مُشيرةً أنها تخشى الحب وتداعياته السلبية، لاسيما أنها شخص محب للحرية وترفض وضع قيود عليها.

وحينما سئلت عن هوية العريس، أشارت أنه فنان من الوسط الفني ومن برج الجدي لكن لم تذكر اسمه أو تكشف تفاصيل أخرى عنه، لافتةً إلى أنها تحب الخصوصية فيما يتعلق بحياتها العاطفية.

أما بشأن إنجاب أطفال منه، أبدَّت ترددها دون الإجابة بشكل صريح عن الموضوع، حيث أخفت إجابتها بضحكة عالية.

ولم تكشف دانا ما إذا كانت ستتزوج هذا العام، لكن طلبت من الجميع الدعاء لها.

هوية خطيب دانا جبر

وبعد انتشار أخبار خطوبة دانا، تناقلت المواقع الإلكترونية صورة يزعم أنها لعريسها، والذي يُقال أنه الفنان والمغني الصاعد باسل الأسود، البالغ من العمر 31 عامًا؛ فقد لوحظ أنها تقضي أغلب سهراتها برفقته، كما أنه من برج الجدي.

والجدير بالإشارة إلى أن باسل الأسود، شقيق الفنانين هادي وشادي الأسود، قد كشف عن حبه لدانا بطريقة غير مباشرة، فحينما سأله المذيع في إحدى اللقاءات حول حقيقة علاقته بها، أجاب: "دندون حبيبة قلبي قبل كل شي"، وحينما أصرَّ عليه المذيع لتأكيد الأخبار التف حول الموضوع ووجه سؤاله مضادًا متجاهلًا الإجابة عن الموضوع.



