انفصال تامر عاشور عن خطيبته ملكة جمال الكون للمرة الثانية

تفاجأ الجميع يوم أمس عقب انتشار خبر انفصال الفنان تامر عاشور مجددًا وللمرة الثانية عن خطيبته دارين حلمي ملكة جمال مسابقة السياحة والثقافة الدولية لعام 2019.

وكانت دارين حلمي قد كشفت عن الخبر بنفسها، وذلك حينما قام متابعوها عبر إنستغرام بتوجيه بعض الأسئلة لها ومن بينها سؤال جاء فيه: "مش هنفرح بجوازكم قريب إنتي وتامر بقى؟" لترد دارين قائلة: "لا مفيش نصيب سبنا بعض من قريب حياتي".

وأكدت مرة أخرى دارين حلمي أن الانفصال قد تم بالفعل بينها وبين النجم تامر عاشور، وذلك من خلال سؤال وجهه متابع آخر لها: "انتي مخطوبة ولا لأ؟"، فأجابت: "لا مش مخطوبة يا روحي".

وأضافت دارين حلمي أيضًا: "هي الأسئلة كلها كده ليه؟ محصلش نصيب عادي كنا مخطوبين ومحصلش نصيب يبقى أكيد فركشنا".

الجدير ذكره أن خطبة تامر عاشور ودارين حلمي تم الإعلان عنها في أيلول عام 2019، وبعد مرور شهرين فقط تم الإعلان وقتها عن الانفصال، لتعود المياه إلى مجاريها في شباط 2020، وفي النهاية بعد مرور 4 شهور أخرى تم الانفصال للمرة الثانية وعلى ما يبدو أنها الأخيرة.

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