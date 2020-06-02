زينة تكسب مجددًا في قضية توأمها من أحمد عز (تفاصيل)

لا زالت الأمور مستمرة في المحاكم حتى الآن بين الفنانة المصرية زينة وطليقها النجم أحمد عز، وذلك فيما يخص قضية النفقة للتوأم ومصاريفهم الدراسية، ومجددًا سجلت زينة انتصارًا جديدًا لها بعد قرار المحكمة مؤخرًا.

وكانت محكمة الأسرة قد أصدرت قرارًا بإلزام الممثل المصري أحمد عز بدفع 800 الف جنيه بدل مصاريف دراسية لتوأمه من زينة "زين الدين وعز الدين"، وذلك بعد أن كان آخر قرار قد ألزمه بدفع 700 ألف جنيه فقط.

من جهته، قدم معتز الدكر محامي الفنانة زينة أوراقًا خاصة بتحريات المباحث عن ثروة أحمد عز، والتي قدرت بـ12 مليون جنيه من دخله من أحد المسلسلات، إلى جانب 20 مليون جنيه أخرى من ظهوره في أحد الإعلانات، وكذلك بعض المبالغ التي تقاضاها عن مشاركته في بعض الأفلام والمسلسلات.

الجدير بالذكر، أن المناوشات والكراهية بين أحمد عز وزينة وصلت في إحدى المرات إلى قيام شقيقة زينة بصفع عز في أحد الفنادق في دبي، وأثارت تلك القصة في وقتها الكثير من الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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