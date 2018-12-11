شيري عادل و الداعية معز مسعود: انفصلا ام لم ينفصلا؟!

شيري عادل و الداعية معز مسعود

نفت الفنانة شيرى عادل الأخبار التى تم تداولها خلال الأيام الماضية عن خبر انفصالها من الداعية معز مسعود معلقة: (بعد الشر ما حصلش الكلام ده)، مشيرة إلى أنها عادت من لندن اليوم الاثنين لكى تباشر أعمالها الفنية، حسب موقع اليوم السابع.

وأوضحت شيري عادل أنها قامت بنشر بعض الكلمات التي أعجبتها فتوقع البعض أنها انفصلت عن زوجها وكانت الكلمات التى نشرتها شيري هي :( عندما تنظر خلفك لا تهتم كما كنت في السابق فأنت حتما فعلت شيء جيد).



يذكر أن أخر أعمال شيري عادل كان مسلسل (السهام المارقة) الذي عرض في موسم رمضان الماضي ومن هنا بدأت قصة الحب بينها وبين الداعية معز مسعود.



وتم عقد القران بعد المسلسل مباشرة وشارك في المسلسل كل من هاني عادل ووليد فواز ، وعدد من الفنانين العرب منهم التونسية عائشة بن أحمد واللبنانية دياموند أبو عبود والسعودي هشام فقيه والعراقى كامل إبر اهيم وإخراج محمود كامل .