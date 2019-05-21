انهيار وفاء عامر في "هاني في الألغام".. وسباب عنيف لهاني رمزي

حالة من الذعر والخوف سيطرت على الفنانة المصرية وفاء عامر، بعد أن وقعت في الفخ الذي نصبه لها الفنان هاني رمزي في برنامجه "هاني في الألغام"، المذاع على فضائية "الحياة".

ومع بداية رحلة السفاري، وزيادة سرعة السيارة، تسربت حالة من الذعر والخوف، إلى وفاء عامر وطلبت من السائق تهدئة السرعة إلا أنه رفض استجابة لهاني رمزي الذي يخاطبه عبر اللاسلكي قائلاً له: "زود السرعة".

أصيبت "عامر" بحالة من الانهيار الشديدة، وأخذت تطلق الصرخات والاستغاثات بصوت عالي، قائلة: "ياختى، يالهوى، أنت يا حيوان، ياخرابي، رجعوني بسرعة".

ومع رفض السائق التراجع أو تهدئة السرعة، سبت الفنانة وفاء عامر سائق سيارة بألفاظ خارجة، خاصة بعد علمها بدخوله حقل الألغام.

وعقب ذلك دخلت في نوبة من الصراخ بصوت عال وانتابتها حالة من الذعر، خوفًا على حياتها خاصة بعد انفجار عدد من الناس أمامها وسائق السيارة الذي كان معها عندما تحرك في حقل الألغام، وقالت لهاني رمزي اسكت يا كلب أنت، ليرد عليها "بتشتيميني ليه دا أنا جايب لك مية معدنية".

وعقب انهيارها تدخل الفنان هاني رمزي وكشف عن هويته وإنها مجرد ضحية لبرنامجه وما حدث مجرد "مقلب" أعده لها، وبعد موجة من الغضب تمالكت أعصابها وقالت لهاني رمزي: "هسامحك عشان عارفة إن إنت إنسان مؤدب".

وتعتمد فكرة البرنامج، على استدراج الضيوف بواسطة الإعلامية، بوسي شلبي، لإحدى المناطق الصحراوية بالصحراء الغربية، وتحديدًا "سيوه"، ليفاجأ الضيف هُناك بأنه وقع في حقل ألغام، لتبدأ بعدها أحداث المقلب، كما استدرج العديد من المشاهير إلى وسط الصحراء الخالية.

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