نقيب المهن التمثيلية يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي

تحدث مؤخرًا نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي ، عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي، وذلك بعدما انتشر يوم أمس خبر نقلها للمشفى بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، وأكد أن حالتها الآن مستقرة وأنها غادرت المشفى وهي في منزلها الآن.

وبحسب ما ذكرته بعض التقارير الصحفية من مواقع أخرى، كان الفنان أشرف زكي قد تواصل مع ابنة الفنانة سهير البابلي، والتي أكدت أن صحتها في تحسن بشكل ملحوظ، والأهم من ذلك أنها لم تخضع لأي عملية جراحية، إلّا أنها أجرت بعض الفحوصات وظلت تحت المراقبة ليومين كونها كانت تحتاج للأوكسجين.

وكان المخرج المصري عمر زهران الشخص الذي نشر خبر دخول الفنان سهير البابلي للمشفى يوم أمس، قد عاد مجددًا وطمأن الجمهور على صحة الفنانة المصرية وكتب على فيسبوك: " الحمد لله وحده، عادت النجمة الكبيرة سهير البابلي إلى بيتها، بعد أن أجرت بعض الفحوص الطبية المعتادة، وهي بخير الآن".

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