الفنان الكوميدي محمد نجم في العناية المركزة بعد تعرضه لجلطة دماغية!

نقل الفنان الكوميدي محمد نجم إلى أحد المستشفيات في الدقي يوم أمس عقب الإفطار، وذلك بعدما تعرض لجلطة دماغية أدت إلى ضرورة تواجده في العناية المركزة، حتى يتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة بهدف أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية بخير وسلام.

وكان الفنان طلعت زكريا قد طلب من جمهوره الدعاء بالشفاء للفنان الكبير محمد نجم، دون أن يوضح أي شيء عن مرضه، أو أي تفاصيل أخرى، وفقا لموقع صحيفة "الجمهورية" الرسمية المصرية.

وأيضًا، وقال شريف نجل الفنان محمد نجم في بيان: "أبي تعرّض لجلطة ويرقد حالياً في العناية المركزة. ولا أستطيع أن أقول أي شيء حالياً إلا أن أطلب من محبي محمد نجم الدعاء لأبي لكي يمر من هذه الأزمة".

واكتسب الفنان الكبير محمد نجم، شهرته من خلال الأعمال المسرحية الكوميدية التي قدمها مثل مسرحيات "عش المجانين"، "أعقل يا مجنون"، "عبده يتحدى رامبو"، "أولاد دراكولا"، "البلدوزر"، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".

ولد الفنان محمد نجم في 15 يناير 1944، في قرية الغار، مدينة الزقازيق، محافظة الشرقية المصرية، وتزوج من شقيقة الفنان عمرو عبد الجليل، وتدعى "يسرية"، وله ابن يدعى "شريف".

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