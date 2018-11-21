ايشواريا راي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وتتألق بفستان أحمر في حفل لوكس غولدنن روز!

ايشوارايا راي

احتفلت نجمة بوليوود ايشواريا راي وزوجها الفنان أبهيشيك باتشان بعيد ميلاد ابنتهما اراديا السابع، وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من حفل العيد ميلاد والذي يُظهر تفاعل الثنائي وفرحتهما الكبيرة بهذه المناسبة.

ويظهر أبهشيك في الفيديو وهو يرقص ويغني مع الأطفال والحضور في عيد الميلاد فيما تظهر ايشواريا راي وهي تقوم بخوض بعد الألعاب مع الضيوف.

وعلى الصعيد الفني يستعد النجم الهندي ابهشيك باتشان للمشاركة في فيلم من إخراج أنوراغ باسو، هذا وبحسب عدد من المصادر فإن الزوجان قد يجتمعان في فيلم يُدعى "جلاب جامون" للمخرج انوراغ كاشياب، بعد سنوات طويلة من مشاركتهما سويًا.

وعلى صعيد مختلف تألقت النجمة الهدنية في حفل توزيع جوائر لوكس غولدن روز بفستان احمر طويل من الشيفو بأكمام طويلة من الشيفون.

ولفتت راي الأنظار إليها بسبب وزنها الزائد وانتفاخ بطنها مما أثار الشائعات حول حملها، إلا ان العديد من المصادر أكدت أنها ليست حامل إلا أن قصة الفستان هي السبب وراء هذا الانتفاخ.

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