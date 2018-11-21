فادي اندراوس يصدم جمهوره ويكشف تجربته مع مرض كاد يفقده حياتهّ!

فادي اندراوس

صدم نجم ستار أكاديمي بموسمه الثالث الفنان الفلسطيني فادي اندراوس جمهوره بعد نشره فيديو بعنوان "المحارب" يروي من خلاله تجربته مع المرض ونجاته من الموت.

وكشف أندراوس من خلال الفيديو أنه كان مهووس بالرياضة ويسعى للوصول إلى شكل مُعين في جسده، الأمر الذي دفعه على تناول بعض الأدوية، وعدم التوقف عن ممارسة الرياضة ورفع الأثقال.

وأضاف اندراوس أنه وفي عام 2014 اكتشف أن لديه مشكلة في القلب، وبالرغم من العلاج تفاقمت مشكلته بشكل كبير وفي عام 2017 قرر الأطباء اجراء عملية قلب مفتوح له.

واظهر أندراوس في الفيديو الندبة التي تسببت بها العملية، ونصح جميع الشباب بالابتعاد عن هذه الأدوية، حتى لا يمروا بنفس تجربته السيئة.

وكشف اندراوس أنه وصل إلى الموت إلا انه نجا بأعجوبة، وفي نهاية الفيديو قال الفنان الفلسطيني أنه ما زال على قيد الحياة وأن الإنسان لديه العديد من النعم التي يجب أن يعتني بها.

يُشار إلى أن فادي اندراوس ولد لأب فلسطيني وام لينانية ويقيم في لبنان وكان قد شارك في الموسم الثالث من برنامج المواهب الشهير ستار أكاديمي ووصل للمراحل النهائية من البرنامج.

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