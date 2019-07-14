بأغنية "مافيا" ورقصة استعراضية.. محمد رمضان يحوّل مهرجان "بياف" لحفل غنائي

كرم مهرجان "بياف" اللبناني، الفنان المصري محمد رمضان، عن مسلسله الأخير "زلزال"، الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

واستغل رمضان الفرصة، ليحول المهرجان الفني إلى حفل غنائي، بصعوده على المسرح برفقة فرقة استعراضية، وأداء أغنية "مافيا".

ويظهر رمضان في مقطع الفيديو المتداول، وهو يرقص على المسرح وسط تفاعل الحاضرين وترديد كلمات الأغنية معه، حيث تمكن من إشعال الأجواء في المهرجان اللبناني.

وكان محمد رمضان قد لمع مؤخرًا في مجال الغناء، بتقديمه أكثر من فيديو كليب لاقت نجاحًا كبيرًا، آخرها أغنية "بابا" التي أصدرها بواسطة شركة الإنتاج "روتانا".

ويستعد الفنان المصري الشاب، لطرح فيديو كليب جديد، عبارة عن ديو غنائي، مع المطرب المغربي سعد لمجرد، يحمل اسم "انساي"، حيث يواصلان حاليًا تسجيل الأغنية وتصوير الكليب.

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