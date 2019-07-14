بعد انتشار شائعة وفاته..صاحب شخصية "بلال" في فيلم الرسالة يظهر ويؤكد: "أنا حي أرزق"!

تداول عدد كبير من المواقع الفنية والصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، خبر وفاة الفنان الليبي علي أحمد سالم، وهو الممثل الذي قام بأداء دور مؤذن الرسول وصاحب شخصية "بلال" في فيلم الرسالة الذي أنتج عام 1976.

وفي مفاجأة صادمة، اتضح أن الفنان لا زال حي يرزق، وكما نشرنا خبر وفاته، توجب علينا للمصداقية نشر خبر أنه لا زال على قيد الحياة، حيث أن موقع العربية.نت، أجرى لقاء حصري مع الفنان الليبي علي أحمد سالم وقال فيه: " أنا وحمدا لله بخير، والموت حق لا مفر منه ولا مهرب، مؤجل لا تتأخر ساعته ولا تتقدم و أدعو الله جل وعلا بحسن الختام، مضيفا ولا أملك إلا أن أقول لمروجي تلك الشائعات: أصلح الله حالنا وحالهم ورزقنا وإياهم الاهتمام بما ينفعنا ويعود علينا وعلى أوطاننا بالخير".

وبدأ علي أحمد سالم حياته كمذيع من ثم انتقل للعمل في الأخبار عبر شاشة التلفزيون الليبي، ودخل فيما بعد عالم الفن وشارك في العديد من الأعمال المسرحية مثل "ثورة الزنج"، ومن ضمن أعماله التلفزيونية "محكمة الشعراء، و"رحلة إلى" وغيرها من الأعمال.

يشار إلى أن الفنان الليبي اشتهر بأدائه لدور الصحابي الجليل بلال بن رباح في فيلم الرسالة، وتم تكريمه سابقًا من قبل مجلس وزراء الإعلام العرب في القاهرة مع عدد من الشخصيات الفنية في عام 2017.

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