الفنانة البحرينية صابرين بورشيد في العناية المركزة ووالدها يطلب من الجمهور الدعاء لها!

بعد أن فرح محبيها وأصدقائها وأفراد عائلتها بالتحسن الواضح على حالتها الصحية في الآونة الأخيرة، تعرضت الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد لانتكاسة صحية مرة أخرى، أجبرت الطاقم الطبي الذي يشرف على علاجها لإدخالها إلى العناية المركزة للبقاء تحت المراقبة بشكل مستمر.

وكان والد صابرين قد نشر على إنستغرام صورة لابنته من داخل المستشفى، وناشد الجمهور الدعاء لها لتتخطى هذه الأزمة الصحية، حيث أنها تعرضت لانتكاسة أثناء العلاج من السرطان، وكتب والدها قائلًا: " صابرين بورشيد تعرضت لانتكاسة أثناء العلاج وأدخلت العناية المركزة دعائك لها بالشفاء العاجل".

وكانت قصة الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد قد كسبت تضامن وتفاعل الشعب البحريني والوسط الفني الخليجي بعد العلم بحالتها الصحية وضرورة علاجها من أورام في المخ، وبعد مناشدات للحكومة تم تسفيرها لتلقي العلاج في ألمانيا.

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