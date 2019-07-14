في أول حفلاتها بعد عودتها من المرض..هيفاء وهبي تتعرض لموقف محرج..إليكم ما حدث!

بعد غياب طويل عن الجمهور، عادت من جديد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لممارسة نشاطاتها الفنية وإحياء الحفلات في موسم الصيف، حيث أنها غابت لفترة وابتعدت بشكل تام بسبب تعرضها لوعكة صحية دخلت على إثرها المستشفى، ولم تكشف أي تفاصيل عن ما حدث معها حتى هذه اللحظة.

وفي أول حفل لها، تعرضت الديفا هيفاء وهبي لموقف محرج، حيث أنها تواجدت في الساحل الشمالي في مصر لإحياء أول حفل لها في الصيف والتقت بجمهورها ومحبيها الذين حضروا لمشاهدتها والاستماع لأشهر الأغاني خاصتها، إلّا أنه حدث انقطاع في الكهرباء، وعلقت بأن هذا الأمر يحدث معها للمرة الأولى في حياتها.

يشار إلى أن هيفاء وهبي سيكون لديها المزيد من النشاطات الفنية والحفلات في موسم الصيف الحالي، حيث أنها من المقرر أن تحيي حفلًا في السويد في مهرجان جوتنبرغ الثقافي في الـ10 من آب، ونشرت الخبر عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام.

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