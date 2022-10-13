باريس هيلتون تفجّر مفاجأة وتعترف "تعرّضتُ للتحرّش الجنسي في المدرسة"

أثارت نجمة تلفزيون الواقع ووريثة سلسلة فنادق هيلتون "باريس هيلتون" جدلًا كبيرًا بعد أن كشفت عن تعرّضها للتحرّش الجنسي في فترة طفولتها وخلال دراستها في إحدى المدارس الداخلية.

تفاصيل تعرّض باريس هيلتون للاعتداء الجنسي

صرّحت نجمة الواقع "باريس هيلتون" بأنها تعرّضت للاعتداء الجنسي خلال تواجدها في مدرسة داخلية للمراهقين في ولاية يوتا.

وكشفت أنها كانت تبلغ من العمر 17 عاماً في ذلك الوقت حيث قضت ما يقارب 11 شهرً في المدرسة والتي تدعى "بروفو كانيون".

وكشفت هيلتون تفاصيل صادمة عن الحادثة وقالت: "كانوا يأخذوني في وقت متأخر من الليل رفقة فتيات أخريات إلى غرفة بحجة اجراء فحوص طبية ولكن لم يكن بالغرفة سوى موظفين وليس أطباء".

وتابعت باريس: "وعندما أفكر بالأمر وانظر الى الوراء لقد كان بالتأكيد هذا الشيء اعتداء جنسي وكان مخيفاً حقاً، فمن المهم بالنسبة لي التحدّث بالأمر حتى اتمكن من مساعدة الآخريات واللواتي يتعرضن لمثل هذه المواقف".

واختتمت باريس حديثها حول الأمر: "لقد تعرّضت للانتهاك وانا ابكي وهذا أمرلا ينبغي للأطفال أن يتعرّضوا له فقد سرقوا مني طفولتي وما زال هذا الأمر يقتلني".

نبذة عن زواج باريس هيلتون

يٌُشار إلى أن نجمة الواقع "باريس هيلتون" كانت قد تزوجت من رجل الأعمال "كارتر ريوم" في عام 2021 وذلك في حفل ضخم أقيم في قصر جدّها ووسط حضور العديد من النجوم.

وقضت باريس شهر العسل رفقة زوجها وهي تتنقّل بين بلدان العالم من لندن والمالديف حتى وصلت الى مدينة دبي حيث كانت تشارك صور رحلتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.