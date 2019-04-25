باسل خياط يشوق جمهوره لمسلسله الجديد "الكاتب".. هكذا سيظهر في العمل!

شوق الفنان السوري باسل خياط جمهوره لمسلسله الجديد "الكاتب" والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، ونشر خياط فيديو تشويقي من العمل تظهر فيه بعض ملامح القصة.

وبحسب الفيديو وتعليق خياط فإنه سيجسد شخصية كاتب يُسمى "يونس جبران"، تقع في حبه فتاة ستجسد شخصيتها الفنانة دانييلا رحمة.

ويظهر في الفيديو قناع "فانديتا" الشهير، والذي يرمز للثورة والانتقام، مما يُشير إلى أن الجمهور على موعد مع قصة مبنية على الرومانسية والانتقام.

ويتوقع الجمهور أن يقدم خياط عمل ناجح مثل الذي قدمه العام الماضي "تانغو" خصوصًا أنه عود جمهوره على إبداعه في تجسيد الشخصيات غير العادية.

يُشار إلى أن خياط ينافس هذا الموسم من خلال مسلسل "الكاتب" إلى جانب دانييلا رحمة والتي شاركته بطولة تانغو والفنانة اللبنانية ندى فرحات، وسيكون من إخراج السوري رامي حنا.

وبالرغم من تواجد الفنان السوري باسل خياط في الدراما المصرية في العامين الماضيين من خلال "30 يوم" إلى جانب الفنان آسر ياسين، و"الرحلة" إلى جانب الفنانة ريهام عبدالغفور، والفنانة حنان مطاوع واللذين حقق من خلالهما نجاحًا كبيرًا في مصر، إلا أنه سيغيب هذا الموسم عنها بسبب تخصيصه الوقت الكافي لتصوير الكاتب.

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