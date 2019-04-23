نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "إيلا" وتعايدها بكلمات مؤثرة (صور)

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها "إيلا" الثامن، بحضور عدد من الأطفال، وأيضًا تواجد زوجها الدكتور فادي هاشم، وبالطبع شاركت الجمهور مجموعة من الصور والفيديو التي وثقت هذه اللحظات السعيدة.

ومن خلال الصور والفيديو، استغلت نانسي الفرصة لتترك تعليقًا توجه فيه رسالة إلى ابنتها في هذه المناسبة، وبكلمات مؤثرة، كتبت عبر حسابها على إنستغرام وقالت: "عيد ميلاد سعيد يا حلوتنا..أحبك يا حياتي بحجم المسافة بين الأرض والقمر مرتين".

ولم يخلو الأمر، من بعض الأجواء المرحة والرقص والاحتفال، بالإضافة إلى جولة في الكمان من قبل نانسي التي استعرضت للجمهور التجهيزات التي حضرتها في عيد ميلاد ابنتها وقوالب الحلوى المميزة.

يشار إلى أن نانسي عجرم بدأت بالعودة تدريجيًا إلى نشاطاتها الفنية عقب ولادتها لطفلتها الثالثة "ليا"، وذلك بعد ظهورها مؤخرًا في دبي لإطلاق خدمة جديدة لجمهورها بعنوان" عالم نانسي عجرم"، وتقوم الفكرة على إتاحة الفرصة للجمهور لمتابعة أخبارها.

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