 الدكتورة خلود تؤكد قوة علاقتها بنجوى كرم وتحضر حفل تدشين عطرها الخاص (صور)

حضرت يوم أمس الفاشينيستا الكويتية الشهيرة باسم الدكتورة خلود، حفل تدشين العطر الخاص بـ"نجوى كرم"، وذلك بعدما كانت قد أثارت الجدل مؤخرًا بتصريحاتها حول الفنانة اللبنانية وكشفها عن الأجر الذي دفعته لها عقب دعوتها لإحياء حفل خاص في ليلة رأس السنة.

وقامت الدكتورة خلود بمشاركة صور من الحفل برفقة نجوى كرم، وأرفقتهم بتعليق وقالت: " ملعون ابو العشق الف مبرووووووووك حفل تدشين عطر نجوى كرم في بيروت بالتعاون مع شركة عود ميلانو"، وبذلك تكون قد حسمت الجدل وأكدت أنه لا يوجد أي ضغينة أو كره بسبب ما قالته عن نجوى وعن الأجر الذي تقاضته.

وكانت إحدى المتابعات كتبت للدكتورة خلود تعليقًا على صورتها مع نجوى وقالت: " نجوى فعلا قلبها ابيض وكبير وتسامح كل من يغلط بحقها واولهم انتي خلود انتي نزلتي من قيمه نجوى من قلتي سعر حفلتها ومن قلتي هاي شغلتها تروح عند اي احد المهم سامحتج نجوى ام الاخلاق العاليه احسن من كلاب الشهره الي مشايفين".

يذكر أن الدكتورة خلود التقت هناك أيضًا مع دكتور التجميل نادر صعب وزوجته الإعلامية أنابيلا هلال، وألمحت إلى أنها تخطط لشيء ما مع الدكتور، حيث توقع المتابعين أنها تنوي إجراء جراحة تجميلية قريبًا.

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