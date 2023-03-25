باسل خياط ورزان جمال معاً من جديد في رمضان.. هذا ما جمعهما!

في مفاجأة سارة ومميزة للجمهور العربي، اجتمع النجم السوري "باسل خياط" والنجمة اللبنانية "رزان جمال" معاً من جديد في شهر رمضان المبارك، بالرغم من ايقاف مسلسل "الثمن" عند الحلقة 51.

تفاصيل تعاون باسل خياط ورزان جمال من جديد

ظهر النجم السوري الشهير "باسل خيّاط" في اعلان خاص لـ شركة "زين" للاتصالات والتي تحرص في كل سنة على تقديم إعلانات مميزة تجمع ما بين فكرة إنسانية والمرح، وعادة ما تضم زين في إعلاناتها أشهر النجوم.

وتحدّث الاعلان الجديد لزين عن الهزات النفسية التي تصيب الانسان والتي يعاني منها الكثير من الأشخاص حول العالم بسبب تعرضهم لأزمات سواء كوارث طبيعية او حروب، وظهر باسل خيّاط في الاعلان وهو يتجوّل بين الناس بينما يفسّر كل واحد منهم مما يعانيه نفسياً.

وأطلّ باسل خياط كأنه كبير في السن والشيب يغزو رأسه ولحيته، بينما في آخر الاعلان ظهرت رزان جمال وهي ترتدي الفستان الأسود الانيق وتضع قبعة كانها بإطلالة من الستينيات وقد مسكت يد باسل خياط للرقص.

الجمهور يشيد بباسل خياط ورزان جمال

وأشاد الجمهور بشكل كبير لاختيار شركة زين الثنائي الشهير باسل خيّاط ورزان جمال، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققاه في المسلسل العربي "الثمن".

ولاقى الثنائي نجاحًا كبيرًا في مسلسل الثمن والذي توقّف عند الحلقة 51 بسبب بدء شهر رمضان المبارك، وبقي الجمهور في انتظار استئناف الحلقات.