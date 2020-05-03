باسم ياخور يضرب رامز بالحذاء..والجمهور "أكثر حد تبهدل"!

إستضاف رامز جلال الفنان السوري "باسم ياخور" في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي".

باسم الذي أبدى رد فعل مضحك في الحلقة كان خوفه الأول بسبب أن معدته مليئة "أي تناول الطعام قبل القدوم للبرنامج"...

خلال الحلقة سأل رامز باسم عن أفضل ممثل في العالم العربي ليجيب بـ "رامز"، ثم عاد وسأله عن أفضل ثاني ممثل ليجيب بـ "يحيى الفخراني"..فرد عليه رامز بـ "لأ..أخوي ياسر"... الجمهور بدوره أبدى إعجابه بـ رامز والبعض علق أن أفضل شيء في البرنامج تعليقات رامز الكوميدية…

بعد إنتهاء الحلقة، فاجئ باسم رامز بأن ضربه بالحذاء قبل أن يسقط في الفخ الأخير وهو "بركة من المياه"، ليخرج منها ويضربه مرةً أخرى.

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