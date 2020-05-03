لا نعترف بـ إسرائيل.. إيقاف عرض مسلسل أم هارون في الكويت!

ما يزال مسلسل "أم هارون" من بطولة حياة الفهد يثير الجدل لحد اليوم مع مطالبات بإيقاف المسلسل تحت بند "التطبيع"!

المسلسل يروي قصة إمرأة يهودية كانت تعيش في الخليج وتعمل في المستشفى قسم التوليد، ويسلط المسلسل الضوء على حياة اليهود ضمن وجود أديان أخرى وهي "الإسلام، المسيحية".

نسبة جيدة من الجمهور طالبت بإيقاف المسلسل حتى قبل عرضه بتهمة التطبيع ومحاولة تلميع صورة "المحتل" في وجه العالم، إذ يبدو أنه حقاً سيتم إيقاف المسلسل فقد انتشرت صورة من إحدى المواقع الكويتية جاء فيه "لا يشرفنا نشر هذا المحتوى نأسف لعدم تواجد الحلقات في موقعنا (لا_نعترف_باسرائيل)"..

كما أن عضو مجلس الأمة "أسامة الشاهين" أطل بتصريح صحفي جاء فيه "#الكويت - أميرًا وشعبًا وحكومةً - #ضد_التطبيع مع الكيان الصهيوني، والبعض يستأجر أقلام وأبواق نشاز، ليحاول تشويه ثوبنا الأبيض!"

#الكويت - أميرًا وشعبًا وحكومةً - #ضد_التطبيع مع الكيان الصهيوني، والبعض يستأجر أقلام وأبواق نشاز، ليحاول تشويه ثوبنا الأبيض! pic.twitter.com/H79gVLXg3A — أسامة الشاهين (@OALSHAHEEN) April 27, 2020

من جهة أخرى، ما زالت مجموعة "MBC" تعرض العمل عبر قنواتها غير مباليةً بالمطالبات من أغلب الجمهور العربي.

يذكر أنه يتواجد في العمل نخبة من الوجوه من بينهم "فاطمة الصفي، محمد العلوي، هيا عبد السلام، فرح الصراف" وغيرهم.



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