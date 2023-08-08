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بالزي الخليجي: أحمد سعد يطرح جديده (هلا بيك يا مدلع)

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 08 آب / أغسطس 2023 - 01:48
أحمد سعد
أحمد سعد

البوابة-طرح النجم أحمد سعد، كليب أغنيته (هلا بيك يا مدلع) عبر قناته الرسمية على موقع (يوتيوب) و على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

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و قد فاجأ سعد جمهوره بظهوره بعدد من الإطلالات المختلفة بالكليب منها ارتدائه الزي الخليجي لأول مرة. و الأغنية من كلمات خالد فيرناس، ألحان ياسر نور، توزيع وميكس هاني ربيع، ومن إخراج محمد المنشاوي.

يذكر أن آخر أغاني أحمد سعد كان على طريقة الديو لأول مرة مع النجمة روبي بعنوان (يا ليالي) و التي تحقق حاليا نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدات مرتفعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.


 

كلمات دالة:أحمد سعد

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