بالصور: تعرفوا على تكلفة حقائب شريهان التي أثارت الجدل بسبب ثمنها الباهظ!

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مجموعة من الصور لحقائب الفنانة المصرية شريهان، والتي أثارت الجدل بشكل كبير خاصة وأن بعضها وصل ثمنها لمئات الآلاف من الجنيهات.

وفي التفاصيل، أوضحت الصور التي تم تداولها مؤخرًا والتي تخص حقائب الفنانة شريهان، أنها دفعت ثمنًا باهظًا ومبالغ خيالية، حيث وصل سعر الشنطة الواحدة حوالي 100 الف جنيه، فيما كان سعر إحداها قد وصل لمبلغ المليون جنيه.

وبعد أن اشتعل الفضول لدى العديد حول ماهية هذه الحقائب وسبب أسعارها الخيالية، تبيّن أن شريهان تشتري حقائبها من دار الأزياء العالمية "Hermes"، وهي واحدة من الماركات العالمية التي تجذب الكثير من المشاهير حول العالم للشراء منها والحصول على كل ما هو مميز.











على الصعيد الفني، كانت آخر أعمال الفنانة شريهان في عام 2002 وهو فيلم "العشق والدم"، لتعلن لاحقًا اعتزالها وابتعادها عن الفن بعد إصابتها بسرطان الغدد اللعابية، وهو أكثر الأورام السرطانية ندرة على مستوى العالم.

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