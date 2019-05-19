بالصور: تغير في ملامح ياسمين عبد العزيز في أحدث جلسة تصوير..فهل اتجهت لعمليات التجميل؟

أطلت الفنانة ياسمين عبد العزيز في أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، وبسبب ملامحها المختلفة من حيث البشرة والأنف والشفاه، بدأ الجمهور بالتخمين والتكهن فيما إذا كانت قد أجرت عملية تجميل مؤخرًا، وهو ما تمنى البعض عكسه تمامًا بسبب حبهم لشكلها الطبيعي.

وبفستانها ذات التصميم الفرعوني، لاقت صور ياسمين عبد العزيز تفاعلًا لافتًا من متابعيها، وكان التركيز حول معرفة إذا كانت قد أجرت أي عملية تجميل في وجهها، نظرًا لوجود بعض الاختلافات في شكلها عن المعتاد، فكتب لها أحدهم وقال: " لا متقوليش إنك عملتي عملية تجميل، قبل أحلى"، وقالت أخرى: "بالله عليكي أوعي تكوني عملتي عملية تجميل كنتي زي القمر ليه تعملي في نفسك كدة"، وكتب لها متابع آخر: "والله ما عرفتك حسبتك نوال الزغبي".

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز تشارك في الموسم الرمضاني الحالي من خلال مسلسلها الذي يحمل اسم "لآخر نفس"، ويشاركها في بطولته كل من أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، ثراء جبيل، فتحي عبد الوهاب، إيهاب فهمي، وهو من إخراج حسام علي.

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