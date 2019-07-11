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بالصور: طليقة علي ربيع بإطلالة جذابة وفستان قصير بعد الانفصال

منشور 11 تمّوز / يوليو 2019 - 08:30
علي ربيع وندى محمود

أطلت ندى محمود طليقة الفنان المصري علي ربيع على متابعيها عبر موقع إنستغرام بإطلالة جذابة خطفت فيها الأنظار، وذلك أثناء تواجدها في إحدى حفلات الزفاف، حيث أشاد الجميع بجمالها وحصدت آلاف الإعجابات على الصور التي شاركتهم.

واختارت ندى محمود أن تطل بفستان قصير ومزين بالورود، مع تركها لشعرها منسدل بطريقة ناعمة، ووضعت مكياج هادئ ومناسب لحفلات الزفاف، وقامت بمشاركة مقطع فيديو قصير استعرضت من خلاله الإطلالة بشكل كامل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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يشار إلى أن ندى محمود انفصلت عن الفنان الكوميدي علي ربيع، وذلك بعد حدوث عدة مشكلات مع والدته، وكتبت في وقتها منشورًا عبر حسابها على إنستغرام قائلة: " أمك ثم أمك، ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك، واطردها من بيتها هي وبنتك، متترددش يا قلب أمك، وشكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة".

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