طلال سلامة يكشف السبب الحقيقي خلف وفاة ابنه..ويهدد باللجوء للقضاء!

أعرب الفنان السعودي طلال سلامة عن استيائه وانزعاجه، بسبب ما يتم تداوله بين الناس من إشاعات وأكاذيب حول سبب وفاة ابنة مؤخرًا، حيث أن ما تم تناقله أن سبب وفاة ابنه حادث دخل على إثره في غيبوبة ومن ثم فارق الحياة.

وعلى ما يبدو أن الفنان طلال سلامة ضاق ذرعًا بسبب كثرة الكلام حول وفاة ابنه والأسباب الغير حقيقة التي تم تناقلها، لذا قرر أن يحسم الجدل حول الأمر، إضافة إلى نيته اللجوء إلى القضاء في حال استمر البعض بالترويج للأكاذيب، وقال:

" السلام عليكم جمهوري الحبيب حبيت اطمنكم على صحتي واني بخير والحمد لله وعلى كل مايتداول في وسائل التواصل وليس عن لساني وليس عن لسان مدير أعمالي الرجاء سحبه قبل المسائله القانونيه وأي موقع يتم فيه تداول صور احد ابنائي بدون اذن سيتم مقاضاته من قبلنا وشكرا".

للمره الاخيره والتوضيح يعم الجميع صحافه وجمهور وفاة إبني عن عمر يناهز١٨ سنه طبيعيه بقدر من الله ولم يكن في غيبوبه ولا أتعرض لحادث حسبي الله ونعم الوكيل في من يتداول الأكاذيب ولن يفلت من العقاب وأي صور تتداول عن ابنائي قديماً أوحديثاً لن يفلت من تداولها وهذا للتذكير فقط . — طلال سلامة (@SalamaWas) ٩ يوليو ٢٠١٩

وأضاف في تغريدة أخرى: "للمره الاخيره والتوضيح يعم الجميع صحافه وجمهور وفاة إبني عن عمر يناهز 18 سنه طبيعيه بقدر من الله ولم يكن في غيبوبه ولا أتعرض لحادث حسبي الله ونعم الوكيل في من يتداول الأكاذيب ولن يفلت من العقاب وأي صور تتداول عن ابنائي قديماً أوحديثاً لن يفلت من تداولها وهذا للتذكير فقط".

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