بالصور: نقل الفنانة سهير البابلي للمشفى بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة..إليكم التفاصيل

خيّم القلق على محبي الفنانة القديرة سهير البابلي يوم أمس، وذلك بعدما انتشرت لها عدد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وهي في المستشفى، على إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، ولم يذكر أي تفاصيل عن حالتها حتى الآن.

وكان المخرج المصري عمر زهران قد نشر عبر حسابه على موقع فيسبوك مجموعة من الصور له مع الفنانة سهير البابلي في المشفى، وطلب من الجمهور الدعاء لها بالشفاء وأن تتجاوز أزمتها الصحية بخير، وترك تعليقًا قال فيه: "كل الدعوات من قلبي..لسيدة المسرح..وأيقونة الفن الرائعة دومًا..سهير البابلي".

سهير البابلي من مواليد محافظة دمياط عام 1935 والتحقت بمعهد الفنون المسرحية وكذك معهد الموسيقى، حيث تفجرت موهبتها في سن مبكرة، وقدمت العديد من الأدوار المميزة على خشبة المسرح، التي كان أبرزها "ريا وسكينة" و "مدرسة المشاغبين" و "عطية الإرهابية".

وابتعدت البابلي عن الوسط الفني في السنوات الأخيرة، منذ ارتدائها الحجاب نهاية التسعينيات، وكان آخر ظهور لها منذ عامين في حفل تكريم لها في نقابة الممثلين.

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