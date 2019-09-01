بالصور والفيديو: نجل كاظم الساهر يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفن

احتفل نجل كاظم الساهر بزفافه يوم الجمعة بحضور عدد من نجوم الفن بالإضافة إلى تواجد زوجة القيصر السابقة، وبالتأكيد حرص العديد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي على مشاركة مجموعة من الصور والفيديوهات التي نقلت أجواء الحفل.





وتألق عمر الابن الأصغر للساهر مع عروسته الطبيبة المغربية نورا خلال حفل زفافهما الذي أقيم في إحدى الفنادق بمدينة الرباط، وظهرت العروس في إحدى الفيديوهات أثناء رقصها على أنغام أغنية تراثية وسط حماس وتشجيع من الضيوف الذين حضروا للمشاركة في هذه الفرحة.

وبالتأكيد لم يخلو حفل الزفاف من صوت القيصر، فهو شيء متوقع أن يحصل في حال كان والدك هو كاظم الساهر، حيث قام بغناء بعض أغنياته الشهيرة "هل عندك شك" و "قولي أحبك" وشارك الغناء مع العروسين وتفاعل معهم الحاضرين بقوة.

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