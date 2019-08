ما سر عناية نادية الجندي بمظهرها رغم تخطيها الـ70 من عمرها؟؟

أنا سعيدة جداً لتفاعل الجماهير معايا ووصولي لتريند جوجل وهذا يدل علي حب وأحترام وتشجيع الجمهور ليا طول كل هذه السنوات وأنا متابعه تعليقاتكم بنفسي وهذا الحب أعطنى دفعه قويه وحماس لمواصله العطاء وأسعادكم وبحب أشكر أيضا جميع المواقع المصريه والعربيه علي أستقبالهم ليا بحفاوة وحب #نادية_الجندي ♥️🙏🏻🙏🏻

