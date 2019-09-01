بالفيديو: ردة فعل أحمد إبراهيم على هجوم نجل أنغام عليه..شاهدوا ماذا قال له!

لكل فعل ردة فعل، وهذا ما حدث مؤخرًا بين الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم وبين عمر عارف نجل الفنانة أنغام الذي شن هجومًا على زوج والدته الجديد لدرجة وصلت إلى الشتائم والتهديد حيث وجه له رسالة شديدة اللهجة في إحدى المرات وقال له: "مصيرك هتقع في إيدي".

وقال "إبراهيم"، خلال لقائه ببرنامج "The Insider" بالعربي، المُذاع عبر فضائية "دبي": "كل واحد ليه تصرفه، وأنا بقدر الضغوط"

وأضاف: "أنا متكلمتش في الموضوع دا، ومكنتش حابب أتكلم فيه علشان مش عايز أديله أهمية، والموضوع مش محتاج إننا نتكلم فيه".

وتابع: "الموضوع زعلني وفي نفس الوقت أنا عارف حجم المسؤولية إللي أنا فيها، ومتأكد إن الصح هو اللي هيحصل .. أسهل حاجه الكلام والمشاحنات، وأهم حاجه علاقتي بأنغام وأنا بتحمل من أول الموضوع علشانها".

الجدير ذكره أن زواج أنغام بالموزع الموسيقي أحمد إبراهيم أثار جدلًا كبيرًا منذ اليوم الأول الذي تم فيه الإعلان عنه، حتى أن البعض قطع العلاقة بشكل نهائي مع أنغام عقب هذا الخبر ومن بينهم كانت الفنانة أصالة التي تربطها علاقة قرابة بالزوجة الأولى لأحمد إبراهيم.

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