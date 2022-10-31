بالفيديو:ميرهان حسين تحتفل بعيد ميلادها وسط نجوم عملها الجديد

احتفلت الفنانة ميرهان حسين بعيد ميلادها في لوكيشن تصوير مسلسل (الونش)، حيث فاجأتها أسرة العمل بإحضار تورتة والاحتفال معها بهذه المناسبة، وكان أبرز المتواجدين في التصوير بطل العمل محمد رجب والفنانة اللبنانية دانا حلبي التي تشارك في بطولة العمل وكذلك عدد من العاملين في المسلسل.

يذكر أت مسلسل (الونش) تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغني، ميرهان حسين، منة فضالي، دانا حلبي، محسن منصور، إيهاب فهمي، محمد أبو داود، ميمي جمال، حنان سليمان، علاء مرسي، عبير منير، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ومن المقرر عرضه في موسم الشتاء.