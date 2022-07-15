ميرهان حسين تخطف الأنظار بجلسة تصوير بلون التفاح

نشرت الفنانة ميرهان حسين عدة صور من أحدث جلسة تصوير لها ، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، لتبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام).

وظهرت ميرهان، في الصور بإطلالة جذابة وسط والطبيعة، مرتدية بدلة خضراء وتركت خصلات شعرها منسدلا على كتفها.

وعلقت ميرهان حسين على الصور قائلة: (شكلني بطعم الأفراح لوني بلون التفاح). وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصور على اعجاب كبير من متابعيها .



وقدمت ميرهان حسين، مؤخرا مسلسل (نقل عام)، من بطولة الفنان الكبير محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، محمد محمود عبد العزيز، تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب.