بالفيديو: أبو يطرح كليب أحدث أغانيه (ملك الفبركة)

طرح المطرب أبو أحدث أغانيه والتي تحمل اسم (ملك الفبركة) على موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب) ومحطات الراديو، وهى أول أغنية من ألبومه، الذى ستطرح أغنياته ضمن خطة جديدة تتمثل فى طرح أغنية كل فترة والألبوم بعنوان (آن الأوان).

أغنية (ملك الفبركة) أغنية بسيطة ومرحة فى رسالة تعبر عن اكتشاف حقيقة خداع الطرف الأخر وهى من كلمات محمود صلاح و ألحان وتوزيع مينو وتقول كلماتها :

(كان أستاذ فى الشياكة كان استاذ في الدلع دوبنا زمان بشياكة فجاة سابنا وخلع، لو اللي بينا ماكنش غرام طب قوللي انت كان ايه النظام، بذمتك و دينك مش كنا مدلعينك من غيري لصت و ادي بوست و شوفت العز بعينك، بذمتك و دينك مش كنا مدلعينك من غيري لصت و ادي بوست و شوفت العز بعينك، أهو بكا و اشتكى ملك الفبركة كان في الفزلكه اتستاذ تكتكه وقت الرحرحه عينه مفتحه و احنا على قديمه، أهو بكا و اشتكى ملك الفبركا و قت الرحرحه عينه مفتحه و احنا على قديمه، اهدي شويه ياحبيبي و اتلم ده انا درسك اوى ده انا حافظك صم...)

وطرح المطرب أبو، منذ فترة كليب أغنيته (1000 احتمال) على موقع (يوتيوب)، والأغنية من كلمات منة القيعي، ومن ألحان أبو، وتوزيع موسيقى بيشوي جورج، وإخراج محمد عطوة، وظهر أبو بــ (لوك) واحد طوال تصوير الكليب مرتدياً ملابس بيضاء.