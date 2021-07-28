راغب علامة يطرح أغنيته الجديدة (فورا غرام) و باللهجة الخليجية

طرح الفنان راغب علامة أحدث أغنياته (فورا غرام) عبر قناته على (يوتيوب). والأغنية باللهجة الخليجية من كلمات تراث نمير وألحان علي سالم.

و ظهر راغب علامة في الفيديو كليب بإطلالتين شبابيتين، الأولى قميص باللون الأزرق مفتوح ارتدى تحته (تي شيرت) مع بنطال جينز، ثم في نهاية الفيديو كليب ظهر يرتدي قميص وبنطال أبيض.

في نهاية الأغنية أعاد راغب علامة للأذهان أغنيته (ياريت فيي خبيها) فمع تتر النهاية وكتابة أسماء المشاركين فيها نسمع صوت راغب علامة في أغنيته التي طرحها عام 1983.

ونشر راغب الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع (إنستجرام)، معلّقا: (استعدوا.. قريبًا طرح فورا غرام).

وحلّ المطرب اللبناني راغب علامة، ضيفًا على برنامج (سهرانين)، الذي يُقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، في عيد الأضحى المبارك.

وأحيا راغب علامة، حفلا غنائيا على مسرح أوبرا دبي قبل أيام، وسط حضور حشد من جمهوره، وقدم خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه.