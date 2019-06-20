بالفيديو: أول ظهور لرنا هويدي بعد إخلاء سبيلها في قضية "فيديوهات خالد يوسف الإباحية"

بعد غياب طويل، أطلت المذيعة المصرية رنا هويدي عبر حسابها على موقع إنستغرام من جديد، وذلك بعدما تم إخلاء سبيلها بكفالة 50 ألف جنيه أو ما يعادل 3 آلاف دولار في القضية الشهيرة إعلاميًا بـ"فيديوهات خالد يوسف الإباحية".

وظهرت رنا هويدي في أحدث إطلالاتها على موقع إنستغرام وكأنها تقول للجمهور أنا هنا وعدت لكم، حيث أنها تواجدت في في المقطع في إحدى صالونات التجميل وقامت بتغيير لون شعرها واعتمدت مظهرًا جديدًا، وظهر إلى جانبها طفل صغير تبادلت معه الحديث.

وعلقت رنا هويدي على الفيديو قائلًة: "الأطفال فعلًا أحباب الله، ما شاء الله تبارك الرحمن ربنا يخليك لأهلك يا قلبي أنت علااااوي حبيبي".

وفي صورة أخرى عقب خروجها من السجن، نشرت رنا هويدي وشمًا على يدها جاء فيه: " من كان منكم بلا خطيئة فليرجمني بحجر"، وبالتأكيد أغلقت خاصية التعليقات وهدفها أن توصل للجمهور رسالة أن الجميع يخطئ ولا داعي للمزيد من الكلام حول ما حدث.

الجدير ذكره أن رنا هويدي ليست الوحيدة التي تورطت في فيديوهات خالد يوسف الإباحية، حيث كان هناك كل من الممثلتان المصريتان منى فاروق وشيماء الحاج، وسيدة الأعمال منى الغضبان والراقصة كاميليا.

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