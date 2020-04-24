ديانا كرزون تكشف موعد زفافها وتعلق: "سأقضي الحجر المنزلي مع زوجي"..فيديو!

أعلنت الفنانة الأردنية ونجمة برنامج سوبر ستار ديانا كرزون عن موعد زفافها من الإعلامي الأردني معاذ العمري.

ديانا في مداخلة هاتفية لأحد البرامج أكدت أنها على الأغلب ستتزوج خلال الشهر الحالي أو القادم معلقةً على الموضوع بطريقة لطيفة "رح ننحجر سوا"..كما أضافت أنها لا تفكر بحفل زفاف كبير بل حفلة صغيرة للعائلة والمقربين بعد الزواج بفترة.

الفنانة الأردنية إنهارت بالبكاء بسبب الوضع الحالي في الأردن والشوارع الفارغة من السكان، إذ أن الأردن إتخذت إجراءات حاسمة بشأن الحجر المنزلي الإجباري من أجل مصلحة المواطنين ومنع تفشي فيروس كورونا.

من جهة أخرى، يذكر أن آخر أعمال الفنانة كانت أغنية "صعب أصدق" باللهجة العراقية، وهي من كلمات "قصي عيسى"، والألحان من نصيب "علي صابر" وحققت الأغنية أكثر من 300 ألف مشاركة عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب.



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