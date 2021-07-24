بالفيديو: بلقيس تطرح أغنية (جبار) و باللهجة اللبنانية

طرحت المطربة بلقيس أحدث أغنياتها (جبار) وذلك عبر موقع (يوتيوب)، وهي من كلمات وألحان رامي الشافعي ومن توزيع عمر صباغ، وقد غنتها باللهجة اللبنانية، كما صورت بلقيس الأغنية فى بيروت مع المخرج اللبناني إيلي فهد.

بلقيس كانت قد تعرضت ك لوعكة صحية مفاجأة دخلت على أثرها المستشفى ، حيث انتقلت للمستشفى بسبب ميكروب في المعدة .

ونشرت بلقيس عبر تطبيق (سناب شات) صورة لها داخل إحدى المستشفيات ، وكتبت (وعكة صحية بسيطة، سامحوني ما قدرت أكمل سناب أمس، إن شاء الله شويات وارجع أكلمكم وادعولي).

وتستعد بلقيس خلال الفترة المقبلة لإحياء حفل غنائي على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية يوم الثاني عشر من أغسطس/آب المقبل م؛ إضافة إلى أنها تستعد لطرح أغنية باللهجة المصرية لأول مرة تعاونت فيها مع الملحن عزيز الشافعي الذي كتب ولحن الأغنية.

يذكر أن بلقيس طرحت خلال الشهر الماضي أغنيتين، وهي أغنية (ممكن) التي قدمتها كدويتو غنائي مع المطرب العراقي سيف نبيل، وتجاوزت عدد مشاهدتها حتى الآن أكثر من 75 مليون مشاهدة. وأغنية (انتهي) التي كتب كلماتها مشاري إبراهيم وألحان عبد العزيز الويس وتوزيع علي المتروك، وتعاونت بلقيس في الأغنيتين مع المخرج اللبناني دان حداد.