هل وجهت بلقيس فتحي رسالة مُبطنة لـ طليقها سلطان...انتهى؟!

أطلقت النجمة اليمنية بلقيس فتحي أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب حملت عنوان "إنتهى " من إخراج دان حداد.

"لكل شخص جرحني آلمني وثقة فيه وأعطيته وقتي وقلبي وفرحتي وحبي واهتمامي ورماهم ورا ظهره...انتهى لكل شخص حاول يكسرني وسخر مني ويحجمني ويحجم أحلامي...ما عدت بعيوني أمير ما دام ما عديتني قصر"!

كلمات الختام في الاغنية توجهت مبشرةً إلى الحياة الشخصية للفنانة والتي اعتبرها الجمهور رسالة مُبطنة لـ الشاب الإماراتي سلطان بن عبد اللطيف علي والذي رفعت ضده دعوى خلع، وكانت تعليقات الجمهور حول العمل الجديد:

"كان أرسلتها وتساب للسولطان ولا ازعجتنا فيها"....وتابع آخر "جرت وراء الفلوس وحدث ما حدث... شو كانت تتوقع هيحصل يعني"..وتابع آخر "لا تزوديها فهمنا فش بينكم نصيب خلي شوية مودة عشان بنتكم"..وجاء في تعليق أحدهم "الله يهديها وتعيش حياتها وتنسى الطلاق مرحله لبدايه جديده مش نهايه العالم".

يذكر أن بلقيس كانت قد شاركت خبر طلاقها الصادم عبر برنامج فني وجاء حرفياً في تصريحها "أنا رافعة قضية خُلع عليه في المحاكم الإماراتية" وجاء جواب بلقيس بعد تسأل الجمهور والإعلام عن سبب غياب زوجها عن كافة المناسبات وتصوير الكليبات بعد أن كان رفيقها الدائم في كل مكان.

وحول سبب الخلاف تراوحت الأخبار حول موضع الخيانة على الرغم من أن بلقيس لم تصرح بأي شيء وكذلك سلطان الذي أطل بمقابلة تلفزيونية مؤخراً ليتحدث عن أعمال الجديدة في مجال الهندسة، وعندما تطرق الحديث لحياته الشخصية أكد أنه من المستحيل أن يشارك أي تفاصيل مع الصحافة لأن البيوت أسرار وهو تربى على ذلك.

زواج بلقيس فتحي !

يذكر أن زواج بلقيس كان قد شكل حدثاً مهماً وتصدَّر اهتمامات جمهورها، حيث احتفلت خلال الشهر الأخير من عام 2016 بحفل زفافها في فندق برج خليفة في دبي والذي وُصف بالأسطوري والملكي. خلال حفل الزفاف كان من المفترض أن تطل الفنانة بفستانين إلا أن الفستان الثاني تمزق السحاب الخاص به مما دفعها إلى الاكتفاء بواحد وكان من تصميم تيما عابد.

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