بلقيس فتحي وهجوم شديد بسبب أوضاع حميمية مع سيف نبيل!

تعرضت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي لهجوم شديد من الجمهور بعد تداول فيديو جمعها بالنجم العراقي سيف نبيل من الاحتفال البسيط الذي أُقيم بمناسبة نجاح الدويتو الغنائي الذي جمعهما.

بلقيس ظهرت في الفيديو وهي تقطع قالب الحلوى إلى جانب سيف نبيل يداً بيد، ومن بعدها أطعم سيف بلقيس حبة فراولة بيده لترد الأخيرة وتفعل نفس الشيء معه. الثواني القليلة من الفيديو كانت كافية لفتح باب الهجوم على بلقيس بعدة تعليقات كان منها "وين كلامها ان خطيبك شخص غريب والعادات والتقاليد قمة التناقض والتفاهه"..وتابع آخر "تحره مسكينه اسوء شئ المراه اللي تحر الإكس حقها حلو الواحد يكمل حياته وكانه ما صار شئ ولا احد مر فحياتها اصلاً دام اتخذتي خطوه كمليها ولا تلتفي لورا ابداً ابداً بأي شكل من الاشكال خلكم قويات حركات الضعف ابتعدوا عنها ايتها النساء العظيمات"...

وجاء في تعليق أحدهم "الله يرحمك يا اي غريب وحسبي الله على كل من ظلمك لو بكلمه الله ياخذ حقك منهم"..."والله عيب وين الادب والاخلاق الحمدلله ربي رحم سلطان وطللقها حركاتها مسخره اوفر مع سيف نبيل تحترم ولدها اقل شي"

بالحديث عن الحياة الشخصية للفنانة فقد صدمة الوسط الفني بعد أن أعلنت أنها رفعت قضية خُلع ضد زوجها الشاب الإماراتي سلطان بن عبد اللطيف علي، وشاركت بلقيس فتحي الخبر الصادم عبر برنامج فني وجاء حرفياً في تصريحها "أنا رافعة قضية خُلع عليه في المحاكم الإماراتية" وجاء جواب بلقيس بعد تسأل الجمهور والإعلام عن سبب غياب زوجها عن كافة المناسبات وتصوير الكليبات بعد أن كان رفيقها الدائم في كل مكان.

زواج بلقيس فتحي !

يذكر أن زواج بلقيس كان قد شكل حدثاً مهماً وتصدَّر اهتمامات جمهورها، حيث احتفلت خلال الشهر الأخير من عام 2016 بحفل زفافها في فندق برج خليفة في دبي والذي وُصف بالأسطوري والملكي. خلال حفل الزفاف كان من المفترض أن تطل الفنانة بفستانين إلا أن الفستان الثاني تمزق السحاب الخاص به مما دفعها إلى الاكتفاء بواحد وكان من تصميم تيما عابد.

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