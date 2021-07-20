بالفيديو: خالد سليم يطرح كليب أغنيته الجديدة (عشمني)

طرح النجم خالد سليم، أحدث أغنياته التي تحمل اسم (عشمني)، على موقع الفيديوهات (يوتيوب)، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات هشام صادق وألحان مدين و توزيع أحمد عادل، هندسة صوت وميكس هاني محروس، حسب موقع اليوم السابع.

وكانت أخر أعمال النجم خالد سليم الغنائية أغنية بعنوان (اللي فات مات) والتي طرحها على موقع الفيديوهات (يوتيوب)، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس، وتم تصوير الكليب في لبنان.

يذكر أن آخر ما عرض للنجم خالد سليم مؤخرًا كان مسلسل(جمال الحريم) عبر قنوات DMC بمشاركة النجمة نور وعدد كبير من الفنانين، والذي حقق مشاهدات ضخمة وردود فعل مميزة، وتصدر مؤشرات البحث، وشارك في بطولته نخبة من النجوم المتميزين، منهم نور اللبنانية ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحي، حازم سمير، إيهاب فهمي، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفي، وتأليف سوسن عامر.