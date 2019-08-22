بالفيديو: ردة فعل طريفة من راشد الماجد بعد اقتحام معجب للمسرح وتقبيله ليده ورأسه

فاجأ أحد المعجبين الفنان السعودي راشد الماجد بعد اقتحامه للمسرح وقيامه بتقبيل يده ورأسه أمام الجميع، وذلك خلال حفله الاخير في العاصمة البريطانية لندن يوم الثلاثاء الماضي، ليقوم الفنان السعودي بالتعامل مع الأمر بطريقة أثارت إعجاب الجمهور، حيث قام باحتضان المعجب ورفض أن يقوم الأمن بالتعامل معه بقسوة وإجباره على النزول.

ومن جهة ثانية، بروحه المرحة وحس الفكاهة الذي يمتلكه، مازح الفنان راشد الماجد جمهوره بعد هذا الموقف وذكر ما حدث مع كاظم الساهر وماجد المهندس خلال حفلاتهم الأخيرة وقال: "عسى ما خرب شعري، وأشوى ما صارلي مثل كاظم الساهر أو ماجد المهندس .. الحمد لله جت سليمة" ليتفاعل الجمهور معه ويدخل في نوبة ضحك.

ومن المقرر أن يستكمل الفنان راشد الماجد نشاطاته الفنية في موسم الصيف من خلال إحيائه لحفل آخر ضمن فعاليات موسم السودة في السعودية على مسرح طلال مداح في المفتاحة في مدينة أبها، ويشاركه في الـ29 من آب الفنان أصيل أبو بكر أيضًا.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: