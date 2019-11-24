إليسا تظهر برفقة شقيقتها نورما للمرة الأولى في كندا..هل تشبهها؟

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا أول صورة تجمعها بشقيقتها نورما وظهر أيضًا برفقتها شقيقها كميل، وذلك عقب حفلها الأخير الذي أحيته في مونتريال في كندا، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تشارك فيها إليسا صورة لشقيقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تكن إليسا في السابق معتادة على مشاركة صور عائلية هكذا، حيث أنها كانت تكتفي بالحديث عن شقيقتها نورما فقط من خلال وسائل الإعلام والمقابلات الصحفية، ولكن هذه المرة كانت مختلفة، وقررت أن تشارك الجمهور صورة علقت عليها قائلة: "صورة عائلية في كندا".

وقدمت إليسا خلال حفلها في كندا بمدينة مونتريال عدد من أغانيها القديمة والجديدة وخاصة من آخر أغانيها التي طرحتها في ألبوم "إلى كل اللي بيحبوني" بحضور عدد كبير من الجالية العربية هناك، وأيضًا من المقرر أن تطرح إليسا خلال الأسابيع القادمة ألبومها الجديد الذي تحضر له منذ فترة طويلة.

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