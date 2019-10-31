بالفيديو: شيلاء سبت تبكي على الهواء بسبب كلام شقيقتها عنها..شاهدوا ماذا حدث

لم تستطع الفنانة البحرينية شيلاء سبت أن تتمالك دموعها أمام الكاميرات بعد الكلام الذي قالته شقيقتها أبرار سبت عنها خلال لقائهما مع الإعلامي مصطفى الآغا في صدى الملاعب.

وكشفت أبرار سبت أن شقيقتها شيلاء هي من تكفلت بمصاريف دراستها الجامعية بالكامل، بالإضافة إلى أنها أنفقت أيضًا على علاج والديهما، وبعد هذا الكلام المليء بالتقدير والحب انهمرت دموع شيلاء سبت على الهواء وقام الآغا لتهدئتها وقدم لها منديلًا لتمسح دموعها.

وتابعت أبرار سبت أن شقيقتها شيلاء لم تستطع منع نفسها من البكاء والسبب في ذلك يعود إلى أنها لم تعتد على مدح أحد لها من قبل، في حين قالت شيلاء ذلك بنفسها لمصطفى الآغا عندما سألها عن سبب بكائها: "مو متعودة أحد يمدحني".

وكشفت شيلاء سبت خلال اللقاء عن تحضيرها لمسلسل "أغلى من حياتي" مع المخرج أحمد يعقوب، وأوضحت أن دورها في هذا العمل سيكون مختلفًا تمامًا عن أي دور قدمته في السابق.

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