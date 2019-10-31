بصورة من أمام الكعبة..زوجة حمدي الميرغني تعلن دخولها الشهور الأخيرة من الحمل

من أمام الكعبة الشريفة في مكة المكرمة، أعلنت الفنانة إسراء عبد الفتّاح زوجة الفنان حمدي الميرغني عن استعدادها لاستقبال المولود الأول ودخولها الشهور الأخيرة من الحمل، حيث ظهرت ببطن منتفخة وزفّت الخبر لمحبيها عبر حسابها على إنستغرام.

وعلقت إسراء عبد الفتاح على صورتها قائلة: "الله اعيذ ما في رحمي بكلماتك التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، اللهم حسن خلقه وخُلقه وسهل حمله ومخرجه واجعله قرة عين لي ولوالده واجعله من عبادك الصالحين".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا، وانهالت التعليقات بالمباركات والتهنئات من الجميع سواء من المحبين والمتابعين على مواقع التواصل أو من قبل نجوم التمثيل والوسط الفني في مصر.

والجدير ذكره أن نجما مسرح مصر حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح احتفلا بزفافهما في عام 2017، بحضور عدد من نجوم الفن والاعلام.

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